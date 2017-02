Nieuwe Haagse burgemeester krijgt flesje Friese Berenburg van collega-Kamerlid

DEN HAAG - Voor Pauline Krikke is het dinsdag business as usual. De voorgedragen burgemeester van Den Haag is gewoon aan het werk gegaan als Eerste Kamerlid voor de VVD en ze was dus bij de wekelijkse vergadering van de Eerste Kamer. Maar een feestelijk dag was het wel. Met felicitaties van haar collega-Kamerleden en de Kamervoorzitter.

Krikke is maandagavond door de vertrouwenscommissie van de Haagse gemeenteraad voorgedragen als opvolger van Jozias van Aartsen die per 1 maart stopt. Krikke wordt op 17 maart geïnstalleerd. Als ze daadwerkelijk aan de slag gaat op het Haagse stadhuis , legt zij haar functie als Eerste Kamerlid neer. Maar zover is het nu dus nog niet.Dinsdag was een gewone vergaderdag voor Krikke . Eerste Kamerlid en hartstochtelijk Fries, Joop Atsma (CDA) nam een flesje Berenburg voor Krikke mee. Krikke komt oorspronkelijk uit Friesland. Atsma: 'Als je op maandagavond hoort dat iemand met zoveel Friese roots burgemeester van Den Haag wordt, dan ontkom je er niet aan dat je even kijkt wat er nog in de kelder staat', zegt hij.De voorzitter van de Eerste Kamer , Ankie Broekers-Knol opende de vergadering met een felicitatie aan het adres van Krikke. 'Mag ik onze collega Pauline Krikke van harte gelukwensen met haar eervolle benoeming tot burgemeester van Den Haag', zei ze.Krikke is blij met de felicitaties. 'Het is ontzettend leuk om van iedereen de felicitaties in ontvangst te nemen en de goedbedoelde adviezen', zegt ze. Ook kijkt ze met een warm gevoel terug op maandagavond. 'Het is laat geworden vannacht. Ik krijg ontzettend veel leuke reacties en ik vond het geweldig dat ik gisteravond de raadsleden en wethouders heb kunnen leren kennen. Ook was het super dat er bewoners waren.'Pauline Krikke was eerder wethouder van Amsterdam en jarenlang burgemeester van Arnhem. Ze woont nog steeds in die stad. 'Arnhem blijft een warm plekje in mijn hart houden maar ik kom heel erg graag naar Den Haag.'