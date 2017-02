IJsmeester Hendriks uit Voorschoten: 'Discussie over ijsbaan storm in glas water'

IJsbaan in Voorschoten (Foto: Robbert van Cleef)

Voorschoten - IJsmeester Adri Hendriks en de gemeente Voorschoten hebben elkaar gevonden. De gemeente dacht dat de ijsmeester tegen de afspraak in het weiland maandagavond al onder water had laten lopen. Dat is volgens Hendriks niet waar.





'Het was een misverstand . Ik heb het water dinsdagochtend om 8.00 uur aangezet. Ik heb maandag alleen op televisie voorgedaan hoe het gaat. Vanmiddag heb ik contact gehad met de gemeente en alles is nu goed. Het was een storm in een glas water', verzekert Hendriks.De vraag is nu alleen of alle heisa ook een goed eind krijgt: namelijk schaatsen. Hendriks en de gemeente hopen nu maar één ding: 'dat het flink koud wordt'.