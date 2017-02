Morgenavond naar de film? Waarschijnlijk niet als je een man bent

Foto (Rene Asmussenfoto)

DEN HAAG - Mannelijke regiobewoners, zijn jullie morgen van plan om naar de film te gaan? Misschien is het verstandig je plannen te herzien. In de Pathé-bioscopen in Den Haag en Delft draait vanaf 18.00 uur alleen nog maar de vrouwenfilm 'Fifty Shades Darker'.





Was je morgen van plan naar de nieuwe Lego Batman Movie te gaan, dan moet je dus even je planning omgooien. En dat vindt niet iedereen leuk:







In Delft kun je tot 17:00 terecht voordat de vrouwenavond begint. In Den Haag Spuimarkt en Scheveningen kun je woensdagavond wel nog naar Sleepless, een actiefilm. In Den Haag Buitenhof krijg je om 16:00 uur de laatste kans om nog een film te pakken die niet uitmondt in vrouwelijke fantasieën.