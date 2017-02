Maison de Bonneterie winnaar Haagse monumentenprijs 2016

Het gebouw in 1975 (Foto: gemeente Den Haag / Robert Scheers)

DEN HAAG - Het voormalige warenhuis Maison de Bonneterie is winnaar geworden van de Haagse Monumentenprijs 2016. Het gebouw werd in 1913 gebouwd en ontworpen door architect Alphons Jacot.

Hagenaars konden eind 2016 stemmen op drie monumenten. Het thema van dit jaar was herbestemming. De meeste stemmen vielen dus op Maison de Bonneterie, dat nu als filiaal van kledingwinkel H&M door het leven gaat.De twee monumenten die net naast de hoofdprijs grepen, zijn het voormalige luchthavencomplex Ypenburg uit 1935 en het voormalige Nederlandsche Sportpark in de Theresiastraat 145. Deze laatste werd ooit gebouw als sportgebouw, daarna gebruikt als manege en ook als autoshowroom. Inmiddels is het een supermarkt.