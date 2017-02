Drone Center Valkenburg is open: 'Er is veel behoefte aan testmogelijkheden'

VALKENBURG - Binnen vliegen met een drone. Het kan sinds deze week in een hangar op het voormalige vliegkamp Valkenburg. In Drone Center Valkenburg worden drones getest, wordt getraind met onbemande vliegtuigjes en worden races gehouden.

Het idee komt van Jeroen Engelkes. Hij merkte dat er behoefte is aan een drone-centrum. ‘Dat komt omdat de drone-industrie een ontzettend snelgroeiende sector is, waar veel behoefte is aan testmogelijkheden.’Daarnaast is de wet- en regelgeving erg voor drones erg streng. ‘Je mag niet zomaar een drone besturen en al helemaal niet commercieel. Dat wil zeggen dat we ook opleidingen moeten kunnen faciliteren.’Een van de gebruikers van de drone-hangar is Joris van Oers. ‘Wij gebruiken deze hangar om testvluchten uit te oefenen, zodat we zeker weten dat onze toestellen voor buitengebruik veilig zijn.’Bedrijven en particulieren kunnen met hun drone in de hangar komen vliegen.