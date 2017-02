Omstreden Abou Jahjah toch naar Haags theater: 'We gaan er gewoon iets moois van maken'

Abou Jahjah. (Foto: Bezige Bij)

DEN HAAG - De omstreden Belgische moslimactivist Abou Jahjah komt komende donderdag naar Theater De Vaillant in de Schilderswijk. De PVV heeft raadsvragen gesteld over zijn komst, maar het stadsbestuur heeft besloten dat Jahjah gewoon zijn boek mag komen presenteren.

'Juist in de stad van Vrede en Recht staat het garanderen van het recht van vrijheid van meningsuiting voorop, ook als het om meningen gaat die omstreden zijn', schrijft het stadsbestuur. Volgens het bestuur is er geen sprake van gevaar voor de openbare orde en is het verbieden van de komst van Jahjah dus geen optie. De PVV wilde de komst van Jahjah verbieden omdat hij een 'notoire Jodenhater en Hezbollah-huisvriend' zou zijn.



Organisator Oscar Bergamin maakt zich geen zorgen. 'Er wordt wat extra opgelet bij de deur, en het theater heeft goede contacten met de wijkagent. Je kunt sowieso niet naar binnen zonder kaartje. We gaan er gewoon iets moois van maken.'



'Positieve connotatie'



Volgens Bergamin gaat het Jahjah om 'constructief radicalisme' en is het belangrijk daarbij te denken aan de 'positieve connotatie (bijklank - red.) die het woord radicalisme in de jaren '60 en '70 had.' Daarnaast noemt de organisator van de boekpresentatie Jahjah '...een uitstekend rethoricus die zijn woorden zorgvuldig kiest'.