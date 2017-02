Haagse wietkweker springt van balkon na bezoek verhuurder en wordt opgepakt

De politie doet onderzoek in de straat (Foto: Regio15)

DEN HAAG - Een eigenaar van een wietkwekerij aan de Abeelstraat in Den Haag is dinsdagavond van zijn balkon gesprongen en gewond geraakt. Tijdens zijn werk werd hij betrapt door de verhuurder van de woning.

De kweker schrok volgens Regio15 van de verhuurder en vluchtte. Omdat hij op twee hoog woont, kwam hij na zijn sprong hard in aanraking met de grond. Hij is opgepakt en onder politiebegeleiding in een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.