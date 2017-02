Vrouw springt van balkon in Den Haag nadat verhuurder wietkwekerij ontdekt

DEN HAAG - Een nog onbekende vrouw is aan de Abeelstraat in Den Haag dinsdagavond van een balkon gesprongen en gewond geraakt. De verhuurder van het pand kwam een kijkje nemen en trof de vrouw én een wietkwekerij aan.

Volgens een politiewoordvoerder voelde de vrouw nattigheid en vluchtte uit de woning. Het is niet duidelijk of de vrouw de woning huurde en wat haar betrokkenheid is bij de wietkwekerij. Door de sprong van het balkon kwam de vrouw hard in aanraking met de grond. Ze is opgepakt en onder politiebegeleiding in een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.