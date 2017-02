Gaat het ze lukken? Delftse kinderen rijgen langste pindaketting ooit

Pinda's. (Foto: Omroep West)

DELFT - Het is winter en dus is de tijd om vogels bij te voeren aangebroken. Je kunt zelf vetbollen of vogelhuisjes maken, maar twee Delftse basisscholen kiezen voor een andere aanpak. Zij rijgen woensdagochtend hopelijk de langste pindaslinger ter wereld.

Samen met het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN) moet het huidige record van 500 meter worden verbroken. De Delftse burgemeester Van Bijsterveldt is erbij om de recordpoging te overzien en de kinderen aan te moedigen.