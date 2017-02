Duinrell begonnen met bouw nieuwe waterglijbaan bij Tikibad

WASSENAAR - Heb jij alle hoeken en gaten van het Tikibad wel gezien? Dan komt daar vanaf nu verandering in. Duinrell is begonnen met de bouw van een nieuwe waterglijbaan.

De nieuwe attractie komt op het grasveld naast het zwemparadijs in Wassenaar. Bezoekers van het bad glijden als het klaar is zittend op een band door de glijbaan.In november maakte Duinrell al bekend dat het wilde uitbreiden. De omwonenden protesteerden toen. Ze vonden dat er een maximum moest komen aan het aantal decibellen dat bezoekers mochten produceren. De rechter was het hier niet mee eens. Ook in de nieuwe waterglijbaan mag je dus de longen uit je lijf schreeuwen Het is nog niet duidelijk wanneer de glijbaan opengaat. 'We geven in maart meer informatie', zei een woordvoerder van Duinrell tegen Looopings.nl