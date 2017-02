Brand Jacob van der Doesstraat in Den Haag geblust, bewoners ontruimde huizen kunnen terug

Het vuur werd rond 5.15 uur ontdekt. (Foto: Regio15)

DEN HAAG - In de Jacob van der Doesstraat in het Zeeheldenkwartier in Den Haag brak woensdagochtend rond 5.15 uur brand uit. De brandweer sprak van een grote brand.

Volgens nieuwssite Regio15 ging het om een gebouw van de stichting Zorg en Bijstand. Dit gebouw ligt tussen de woonhuizen, maar is zelf niet bewoond. Omdat de brand zich 'achter de huizen' bevond, moest de brandweer door en over de bebouwing heen werken om het vuur te kunnen bestrijden.



Vuurresten



Een aantal huizen werd ontruimd. De bewoners van die huizen werden ergens anders opgevangen. Om 7.00 uur was de brand onder controle en konden de bewoners van de ontruimde woningen terug naar huis. Bij de brand vielen geen gewonden.





