Voetballers bedanken scheidsrechter na motiverende kleedkamerspeech

LEIDSCHENDAM-VOORBURG - 'Hij laat zien dat er geen discriminatie is en wel respect en daar gaat het om', vertelt een voetballertje van RKAVV. De C-junioren van de Leidschendamse voetbalclub RKAVV zijn nog steeds onder de indruk van scheidsrechter Tarra Boekhoudt (37).

Na de wedstrijd tegen Quick Steps uit Den Haag afgelopen weekend kwam Boekhoudt de kleedkamer in. Niet om de spelers en hun ouders een uitbrander geven. Boekhoudt complimenteerde de jongens juist met hun gedrag op en rond het veld.Dat doet de arbiter en tevens jeugdtrainer al jaren, maar een van de ouders - Jelle Absma - filmde de toespraak met zijn mobiele telefoon en plaatste het filmpje op internet . Een hit was geboren. Dinsdag was het filmpje al 700.000 keer bekeken.Tijdens de training van dinsdagavond bedanken de C-junioren van RKAVV de scheidsrechter. 'Ik vond het een hele sportieve scheidsrechter en heel eerlijk. Erg motiverend dat hij een speech hield na de wedstijd. Dat zie je niet vaak en dit motiveerde heel erg', vertelt een speler van RKAVV.Op internet wordt Boekhoudt geroemd om zijn positieve houding. Velen noemen hem zelfs een voorbeeld. Maar zo ziet Boekhoudt zichzelf liever niet. 'Ik ben dit nooit gaan doen om een voorbeeld te zijn. Dit is volgens mij gewoon het juiste om te doen. Aan de andere kant, het is wel mooi als mensen er een voorbeeld aan nemen.'