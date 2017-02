Van Hello Kitty en Pokémon tot kimono-elementen, Japan centraal in Museum Volkenkunde Leiden

'Cool Japan' laat de populariteit van het hedendaagse Japan zien en plaatst die in een historische context. (Afbeeldingen: Museum Volkenkunde)

LEIDEN - Pókemon, Hello Kitty, robots en samoerai, het zijn wereldberoemde iconen van de Japanse beeldcultuur. Japan staat bekend om eeuwenoude tradities en is tegelijk hip and happening met opvallende visuele uitingen en een uitzinnige fancultuur. Museum Volkenkunde in Leiden besteedt hier vanaf 14 april aandacht aan met de tentoonstelling 'Cool Japan: wereldwijde fascinatie in beeld'.





Het museum laat met historische topstukken uit haar wereldberoemde Japancollectie zien dat de iconen van nu in een lange traditie staan. Naast onder andere werk van



Manga's



Liefhebbers van de Japanse popcultuur kunnen genieten van originele tekeningen en ontwerpen van klassieke manga, anime en games zoals 'Death Note', 'Princess Mononoke' en 'Final Fantasy'. Projecties laten de mooiste fragmenten zien uit invloedrijke animatiefilms.



Bezoekers kunnen eindeloos gamen op klassieke arcade speelkasten en de nieuwste game-computers. Stripfanaten hebben de keuze uit duizenden manga’s om ter plekke te lezen. Verder zijn er rond het thema 'Cool Japan' allerlei activiteiten en evenementen gepland. De tentoonstelling 'Cool Japan' is te zien tot en met 17 september.



