'Alfons Groenendijk en Dirk Heesen nieuwe trainers ADO Den Haag'

Alfons Groenendijk & Dirk Heesen (foto: OrangePictures)

DEN HAAG - Alfons Groenendijk wordt woensdagmiddag vrijwel zeker gepresenteerd als de nieuwe trainer van ADO Den Haag. Dat melden meerdere bronnen aan Omroep West. De Leidenaar volgt Zeljko Petrovic op. Naast Groenendijk breidt de Haagse club de technische staf uit met Dirk Heesen, die als assistent naar Den Haag komt.

De 52-jarige Groenendijk was samen met Robert Maaskant in beeld om Petrovic te vervangen. Dat de keuze op Groenendijk in combinatie met Heesen gaat vallen is mede te danken aan commissaris Martin Jol. De Scheveninger zit namens de HFC (cultuurbewakers, red.) in de Raad van Commissarissen en is gecharmeerd van het duo.



Groenendijk is geen onbekende in Den Haag. Als speler speelde hij van 1982 tot 1987 voor ADO Den Haag. Als trainer was hij hoofdverantwoordelijk voor Willem II, Den Bosch, Jong Ajax en Excelsior. Hij begon zijn trainersloopbaan bij de amateurs van Katwijk.





Heesen bekend gezicht



Ook Heesen is een bekend gezicht in Den Haag. De nieuwe assistent speelde van 1992 tot 1998 voor ADO Den Haag. Als trainer werkte hij bij FC Oss, Team VVCS, Willen II (assistent) en Queens Park Rangers (assistent). Bij laatst genoemde club werd hij in november 2016 ontslagen.



Het duo krijgt in Den Haag de taak ADO voor de eredivisie te behouden. Momenteel staat de Haagse formatie op de zestiende plaats. Aan het einde van het seizoen geeft die plek recht op nacompetitie. Aankomend weekend wacht gelijk een kraker tegen hekkensluiter Go Ahead Eagles. Bij een nederlaag kan ADO Den Haag zakken naar de laatste plaats.