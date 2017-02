Hennepkwekerij onder huis Nimfkruidvaart Zoetermeer

De kwekerij was ingericht voor tweehonderd planten. (Foto: Facebook politie Zoetermeer)

ZOETERMEER - In een huis aan de Nimfkruidvaart in Zoetermeer is dinsdagavond een hennepkwekerij ontdekt. Toen de politie het huis binnenging, bleek de hennep al geoogst.

De kwekerij bevond zich onder de woning en was ingericht voor ongeveer tweehonderd planten. Er was al verschillende keren geoogst, zo kon de poilitie zien.



De stroom was afgetapt. Het huis is door netwerkbeheer Stedin afgesloten van gas en elektra. Toen de politie het huis binnenging, was daar een persoon aanwezig. Die is aangehouden.



