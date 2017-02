Behangsels Paleis Huis ten Bosch uit logeren in Dordrecht

DEN HAAG - Vijf behangsels uit Paleis Huis ten Bosch in Den Haag hangen nu tijdelijk in het Dordrechts Museum. Na de renovatie van het paleis gaan ze weer terug naar Den Haag.

De beschilderingen zijn gemaakt door de Dordtse schilder Aert Schouman. Hij schilderde ze in de achttiende eeuw in opdracht van prins Willem V. Op de behangsels zijn veel inheems en exotische dieren te zien. ‘Het beste wat Schouman ooit maakte’, vertelt conservator Sander Paarlberg aan RTV Rijnmond Dinsdagmiddag werden de behangsels voorzichtig naar hun tijdelijke onderkomen gedragen en opgehangen. Ze maken onderdeel uit van een grote tentoonstelling over Aert Schouman. Na de expositie gaan de beschilderingen weer terug naar Paleis Huis ten Bosch en zijn ze dus niet meer te zien voor publiek.De behangsels zijn in het Dordrechts Museum te bewonderen van 19 februari tot en met 17 september. De tentoonstelling wordt geopend door Koningin Máxima.