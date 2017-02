Vermiste Henk Jan Kerkdijk is weer terecht

DEN HAAG - Rotterdammer Henk Jan Kerkdijk is terecht. Dat bevestigt de politie. De 63-jarige man werd sinds 2 februari vermist.

Kerkdijk vertrok donderdag rond 16.00 uur vanaf de Horatiusstraat in Rotterdam-Zuid. Hij wilde vermoedelijk met het openbaar vervoer naar Scheveningen . De politie kan niet bevestigen of hij dit daadwerkelijk heeft gedaan.Kerkdijk heeft volgens de politie een verleden met psychische zorg en heeft last van stemmingswisselingen. Hij slikt hiervoor medicijnen, maar had dat geruime tijd al niet meer gedaan.