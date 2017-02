Prinses Beatrix aanwezig bij onthulling ‘Grote George’ in Madurodam

Prinses Beatrix poseert voor standbeeld 'Grote George' (Still uit video)

DEN HAAG - Prinses Beatrix was woensdagochtend aanwezig bij de onthulling van het nieuwe beeld 'Grote George' in Madurodam. Het beeld vormt samen met 'Kleine George' een monument ter nagedachtenis aan George Maduro, de verzetsstrijder en naamgever van het themapark.

Burgemeester Jozias van Aartsen onthulde het nieuwe beeld. De onthullingsdatum is niet willekeurig. Het is namelijk de dag dat George Maduro in 1945 stierf. Op 15 juli 2016 werd het beeld van 'Kleine George' onthuld.Met de onthulling van ‘Grote George’ wordt het herdenkingsjaar '100 jaar George Maduro' afgesloten.