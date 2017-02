Rijbewijsboete is niet normaal, vindt de VVD in Den Haag

Archieffoto

DEN HAAG - De VVD in de Haagse gemeenteraad wil af van de boete die je moet betalen als je rijbewijs zoek is of als het is gestolen. De Haagse VVD vindt zo'n boete 'niet normaal'.

Hagenaars die een nieuw rijbewijs aanvragen omdat hun rijbewijs kwijtgeraakt of gestolen is, moeten 76,65 euro betalen. Dat is de normale prijs van een rijbewijs plus een vermissingsboete van 37,85 euro.



VVD fractievoorzitter Martin Wörsdörfer: 'Als je bent bestolen dan is het echt oneerlijk als je voor het aanvragen van een nieuw rijbewijs ook nog eens een boete moet betalen,' zegt hij. 'Dat is toch een dubbele straf? Ik zet vraagtekens bij deze dubieuze vermissingstoeslag.'



Vermissingstoeslag



De liberalen vinden het vreemd dat de boete überhaupt bestaat en willen dat het college een voorbeeld neemt aan Leiden en Utrecht. Deze gemeenten hebben de vermissingstoeslag al geschrapt.