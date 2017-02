Nieuwe baan nodig? Koninklijk huis zoekt koetsier, maar je moet ook poepscheppen

Aankomst Gouden Koets op het Binnenhof in Den Haag. Foto: ANP

DEN HAAG - De Dienst van het Koninklijk Huis is op zoek naar een nieuwe koetsier die vanaf 1 maart aan de slag kan in Den Haag. De nieuwe koetsier is verantwoordelijk voor het trainen, verzorgen en mennen van de paarden.





Het Koninklijk Huis is op zoek naar iemand met de juiste diploma’s, ervaring, iemand die meerdere talen spreekt en goed met dieren om kan gaan, staat in een personeelsadvertentie van het Koninklijk Staldepartement.



Reageren tot half februari



Het gaat om een jaarcontract dat kan worden omgezet in een dienstverband voor onbepaalde tijd.



Afhankelijk van de opleiding en de ervaring bedraagt het brutosalaris maximaal 2.642,39 per maand. Daar vakantietoeslag en een eindejaarsuitkering bovenop. Wie geïnteresseerd is, kan reageren tot 15 februari.



