Omroepen en provincie bezorgd over toekomst regionale journalistiek

Een verslaggever aan het werk. Foto: Omroep West

DEN HAAG - De provincie Zuid-Holland gaat samen met de regionale omroepen RTV Rijnmond en Omroep West praten over de toekomst van de regionale journalistiek. Dat gebeurt tijdens een debat, waarbij de initiatiefnemers hopen met regionale mediaspelers en de bestuurders van een aantal gemeenten in Zuid-Holland het gesprek aan te gaan. Het idee ontstond dinsdag, tijdens een bezoek van provinciale bestuurders aan Omroep West.

'Wij hebben grote zorgen over de verschraling die er is. Het verdwijnen van regionale krantentitels, steeds minder actieve journalisten in onze regio, redacties die steeds kleiner worden... Dat is een slechte zaak voor de democratie', verzucht directeur Gerard Milo van Omroep West.



Gedeputeerde Floor Vermeulen (VVD) deelt de zorgen van Milo. 'Kwalitatief goede onafhankelijke journalistiek is van groot belang voor het functioneren van de democratie en het openbaar bestuur', zegt hij. Volgens Vermeulen is de journalistiek nodig voor 'kritische reflectie en om de maatschappij een spiegel voor te houden.'



Ook andere media



Bij het debat gaat het niet alleen om de publieke regionale omroepen, maar ook om andere media. Milo: 'De details moeten we nog vormgeven, maar wat mij betreft zijn de kranten bijvoorbeeld ook van harte welkom. Zij spelen net als alle regionale mediapartijen een belangrijke rol.'



Volgens de directeur van Omroep West is het debat uitdrukkelijk geen pleidooi voor extra financiering voor de regionale omroepen in Zuid-Holland. Sinds een tijdje worden alle regionale omroepen landelijk gefinancierd, in plaats van de door de provincie. Toch zijn er provincies die extra betalen aan de omroepen, maar Zuid-Holland doet dat niet.



'Gaat niet om geld'



Milo zegt: 'Het gaat niet om geld. Natuurlijk moet uiteindelijk iemand het tegengaan van die verschraling betalen, maar ik wil nu vooral graag een discussie uitlokken. De provincie moet in discussie met de landelijke politiek, om ervoor te zorgen dat de regionale journalistiek in stand wordt gehouden.'



De omroepdirecteur denkt hierbij bijvoorbeeld aan het instellen van een soort 'regionaal perscentrum', waar producten beschikbaar komen voor kranten en andere media-instellingen. Mogelijk wordt dit een van de thema's tijdens het debat over de toekomst van de regionale journalistiek. Wanneer dat debat gehouden wordt is nog niet bekend.