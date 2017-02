Dit is pas kickûh, Krikke: Waar moet de nieuwe burgemeester heen? Meld het hier!

DEN HAAG - Op 17 maart aanstaande wordt Pauline Krikke, de nieuwe burgemeester van Den Haag, officieel geïnstalleerd. Ze heeft al een pied-à-terre in de stad, maar een échte Hagenaar is ze eigenlijk nog niet. De vraag is dan ook welke plekken Krikke moet gaan bezoeken om eens goed kennis te maken met de mooie stad achter de duinen.





Vul in het onderstaande formulier jouw favoriete plek in Den Haag in! Vergeet ook niet je naam erbij te zetten!





Uiteraard kan de gemeente Den Haag plekken aanwijzen waar zij Krikke heen willen sturen op werkbezoek. Maar, het is natuurlijk veel leuker als Hagenaars en Hagenezen aangeven waar de burgemeester heen moet, als ze de stad écht wil leren kennen.

