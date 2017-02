Leerlingen uit Delft maken de langste pindaslinger ter wereld

DELFT - Twee uur lang zijn de leerlingen van de Gabriëlschool en de Schatkaart in Delft woensdag bezig geweest met gaatjes prikken in de pinda's, ze aan een touw te rijgen en zo de langste pindaslinger ter wereld te maken. Dat harde werk is niet voor niets geweest. Ze hebben het oude record van vijfhonderd meter ruim verbroken.

De recordpoging is niet alleen voor de lol, de leerlingen hebben ook geregen voor het goede doel: 'De bedoeling is dat we hierdoor de natuur wat dichterbij brengen. De meeste kinderen wonen in de stad en dan staat de natuur gewoon heel ver weg. Nu kunnen ze de slinger ook gebruiken voor de vogels op het balkon bijvoorbeeld', aldus Wietske Teunissen van het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN).Ze moesten voorbij de vijfhonderd meter komen met de pinda's, maar dat bleef spannend tot de laatste minuut. Uiteindelijk was die spanning helemaal niet nodig, om twaalf uur lag er een pindaslinger van 566 meter lang. 'Ik ben eigenlijk nog trotser op de samenwerking. We hebben met twee scholen samengewerkt en iedereen in de buurt heeft ook ontzettend geholpen. Dat is fantastisch', vertelt Marlieke Leeuwenburgh. Zij is locatiedirecteur van de scholen en heeft de recordactie helpen opzetten.En wat de kinderen ervan vonden? 'De slinger helpt de vogeltjes om de winter door te komen, dus dat vind ik heel goed', vindt Celine. Ook Jaya heeft veel vertrouwen in de actie: 'Ik weet zeker dat we het record gaan verbreken!' riep ze, een uur voordat dit daadwerkelijk ook gebeurde.