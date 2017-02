N464 twee weekenden afgesloten

Foto: Archief

WESTLAND - De N464, ter hoogte van de Adriana van Roonlaan in Den Haag, gaat vrijdagavond vanaf 20.00 uur in beide richtingen dicht voor al het verkeer.

De provincie legt er een nieuw kruispunt aan. Ook worden extra brede fietspaden langs de weg gemaakt.



Het verkeer wordt omgeleid via de Poeldijkseweg, de Erasmusweg, de Lozerlaan, de Melis Stokelaan en de Nieuweweg.



Maandagochtend 13 februari is de weg weer open. Het weekend van vrijdag 24 februari tot maandag 27 februari is de weg voor een tweede keer afgesloten.