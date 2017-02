Verkiezingsserie 4 voor de Kamer: Arne Weverling VVD, plek 29 #TK2017

Wethouder Arne Weverling (Foto: gemeente Westland)

DEN HAAG - Op 15 maart gaan we naar de stembus. Een spannend moment voor het land, maar ook voor de politici die de Tweede Kamer in willen. Lukt het ze om voldoende stemmen te krijgen om de stap naar het Binnenhof te zetten? We volgen de komende weken vier kandidaat-Kamerleden uit onze regio die op de kieslijst staan. Vandaag deel 1. Arne Weverling (VVD) uit Naaldwijk.

Arne Weverling is acht jaar wethouder geweest voor de gemeente Westland. Sinds 1 februari is hij daarmee gestopt zodat hij campagne kan voeren voor de landelijke VVD en zichzelf. Een slogan voor zijn persoonlijke campagne heeft hij ook al: Allemaal Achter Arne.



'Voordat ik wethouder werd ben ik vijftien jaar ondernemer geweest', vertelt hij. 'Door deze combinatie van ondernemer en politicus heb ik voldoende bagage om volksvertegenwoordiger te worden.'



Enorme uitdaging



Het Binnenhof trekt omdat Weverling de Tweede Kamer ziet als een mooie vervolgstap na zijn jaren als wethouder. 'Ik ben al mijn hele leven geïnteresseerd in politiek en hoe je dingen beter en efficiënter kunt regelen. Eigenlijk zie ik de stap naar het Binnenhof als een mooie kans om een nieuwe stap te zetten. Het lijkt mij gewoon een enorme uitdaging.'



De Westlandse mentaliteit neemt Weverling mee naar het Binnenhof. 'In het Westland doen we allemaal graag normaal, lekker no-nonsense. Wat mij betreft moeten we gewoon normaal doen met elkaar, schouders eronder en ons beste beentje voorzetten.'





Slogan



En die slogan, Allemaal Achter Arne? 'Dat allitereert lekker en het verwijst naar triple A, dus: solide en betrouwbaar. Dat is wat ik graag ben. En verder is het natuurlijk een slogan met een knipoog.'