COLUMN: Zoektocht in een lege prullenbak

DEN HAAG - 'Waar is het nou gebleven?' Dankzij dat ene zinnetje, was een verdachte er gloeiend bij. Dankzij dat zinnetje én een oplettende Gouwenaar, die zag hoe de jongen in een lege prullenbak stond te zoeken.

Inbraken zijn er helaas veel in Gouda. Veel te veel. Het afgelopen jaar werd er 589 keer ingebroken, de kaasstad staat landelijk op de tweede plek waar het inbraken betreft. Het zijn vooral de lokale dadertjes die het doen, niet voor niets heeft de politie er de top-60 aanpak: een lijst van 60 crimineeltjes die we extra in de gaten houden.Maar soms wordt zo'n crimineeltje ook door burgers goed in de gaten gehouden. En zo gebeurde het bij de prullenbak op de Marendijkpoldersingel.In de prullenbak hadden inbrekers een deel van de buit 'geparkeerd'. Even snel gedumpt om te voorkomen dat ze ermee betrapt zouden worden. Met het voornemen het later weer op te pikken. De jongen in kwestie was dat van plan. Maar hij vond niets meer, want de prullenbak was in de tussentijd geleegd.En terwijl hij met zijn arm in de prullenbak roerde, riep hij: 'Hè, waar is het nu gebleven?' Staat allemaal op film. Dat leverde hem een flinke celstraf op. Voor poging heling, zoals dat juridisch heet. Dankzij een burger die besloot het opmerkelijke tafereeltje te filmen en te delen met de politie.Weet dus dat gemeente, politie en Openbaar Ministerie er bovenop zitten. Zo looft de gemeente een beloning uit voor tips die leiden tot voorgeleiding bij de rechter-commissaris en heeft de politie extra rechercheurs vrijgemaakt. Er worden zelfs bepaalde families, waarin crimineel gedrag wordt overgedragen, speciaal in de gaten gehouden.Maar we hebben ú ook nodig. Net zoals in deze zaak. Dus heeft u een foto of filmpje, gooi 'm dan niet in de prullenbak. Maar stuur het naar ons!Uw hoofdofficier,Bart Nieuwenhuizen.