Vermoorde 'indiaan' op parkeerplaats bij Aarlanderveen: Wie schoot Hans in 1999 dood?

AARLANDERVEEN - Kitty zit al ruim zeventien jaar met één prangende vraag: 'Wie schoot mijn man Hans dood?' De moord op de 47-jarige Leidenaar is sinds 1999 omgeven met raadsels. Vanaf het moment dat 'De indiaan', zoals Hans Schonewille werd genoemd, dood werd gevonden op een parkeerplaats tussen Aarlanderveen en Alphen aan den Rijn.

Zijn vrouw Kitty kan zich nog goed herinneren wanneer ze haar man voor het laatst levend zag. 'Het was alsof hij aan het wachten was die dag', vertelt ze. 'Hij kreeg telefoon en ging weg.' Hans vertelde Kitty dat het wel even kon duren voor hij weer thuis zou zijn. 'En het is inderdaad zo geweest, want toe hij thuiskwam was hij dood.'Tot op de dag van vandaag is niet duidelijk wat er met 'De indiaan' is gebeurd. Hij verliet zijn huis in Leiden op donderdag 10 juni 1999. Een dag later werd zijn lichaam gevonden op een afgelegen parkeerplaats aan de Treinweg, vlak bij Aarlanderveen. Hans bleek doodgeschoten.Maar hoe en door wie? Kitty én de politie zijn er nooit achter gekomen. 'Het blijft gissen', zegt ze. 'Ik ging ervan uit dat hij een zakelijke afspraak had, dat hij zaken ging doen. Ik wist niet met wie, terwijl ik dat in de regel wel wist. Maar toevallig heb ik dat die dag niet gevraagd. Er is iets fout gegaan. Ik zou bijna zeggen dat hij in de val is gelokt.'Opvallend is dat alleen het lichaam van Hans op de verlaten parkeerplaats lag. 'Zijn auto hebben we later teruggevonden in Leiderdorp', vertelt Leo Simais van de politie, die leiding geeft aan het coldcaseteam dat de moord nu onderzoekt. 'Dat is 22 kilometer verderop en de auto was destijds ook uitgebrand.'In de hoop de zaak toch nog op te lossen, heeft het team een speciale coldcasekalender verspreid in meerdere gevangenissen in Nederland. Daarop staan 52 onopgeloste moorden, waaronder die van Leidenaar Hans Schonewille. 'Het is niet uit te sluiten dan mensen vanuit het criminele milieu informatie hebben over de moord op Hans', aldus Simais.En dat heeft ermee te maken dat 'De indiaan' zich in die tijd bezighield met het illegale Lottocircuit en andere praktijken. Maar of dat gelinkt zou kunnen worden aan de moord op Hans? Zijn vrouw Kitty durft het niet te zeggen. 'Het zou kunnen, maar ik zou het niet weten. Ik acht tegenwoordig steeds meer mogelijk.'De plotselinge dood van haar man doet Kitty ruim zeventien jaar later nog steeds veel verdriet, vertelt ze op de plek waar haar ‘indiaan’ werd aangetroffen. 'Waarom? Wie? Als je hier dan staat en je realiseert je dat je man hier is gevonden. En dat hij hier helemaal alleen lag, doodgeschoten. Dat is gewoon niet te bevatten en niet te accepteren.'Zowel Kitty als de politie hopen op nieuwe belangrijke informatie. 'Als het publiek ons helpt, dan hebben wij heel veel hoop dat we deze zaak alsnog tot een goed einde gaan brengen', zegt Simais van het coldcaseteam. Kitty gaat ervan uit dat de moord op haar man hoe dan ook wordt opgelost. 'Ja, daar ben ik van overtuigd. Ooit lopen ze tegen de lamp.'Om de zaak op te lossen, heeft de hoofdofficier van justitie een beloning van 15.000 euro uitgeloofd. Het coldcaseteam van de politie hoopt dan ook snel informatie te ontvangen. 'En dat kan via coldcase@politie.nl', sluit Leo Simais van het team af.