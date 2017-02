Verkiezingsbeloften: maken politici ze waar?

Den Haag - 'De Rotterdamsebaan moet er komen', 'Het Groene Hart blijft groen' en 'De kwaliteit van het onderwijs moet beter'. Het is een greep uit de verkiezingsbeloften die kandidaat-Kamerleden uit onze regio deden. Maar hebben ze vier jaar later ook daadwerkelijk gedaan wat ze hebben beloofd?

De aanleg van de Victory Boogie Woogietunnel voor de Rotterdamsebaan , de weg die Den Haag beter bereikbaar moet maken via de A4 en de A13, is in september vorig jaar gestart . Kandidaat-Kamerlid namens de VVD, Ton Elias, beloofde op 7 september 2012 dat de VVD 'zich er hard voor gaat maken dat deze verbinding wordt gerealiseerd' . De Hagenaar loste zijn belofte pijlsnel in, want nog geen twee weken later ging de Haagse gemeenteraad akkoord met de aanleg van de weg.De vraag is dan ook: in hoeverre heeft Elias zich nog voor dit project hoeven in te spannen? 'Het is bij alle bezuinigingen buiten schot gebleven. Het gaat te ver om dat helemaal aan mij toe te schrijven, daarvoor zijn er te veel betrokkenen bij zo'n project als deze', reageert de VVD'er. 'Maar je kunt je voorstellen dat een coalitie zonder de VVD - en zonder mij destijds als rechtlijnige woordvoerder verkeer - dit project makkelijk zou hebben geschrapt.''Wij zijn voor een sterke, groene economie die banen oplevert, zonder dat de natuur in het Groene Hart volgebouwd wordt', zei kandidaat-Kamerlid Stientje van Veldhoven (D66) in 2012. Een jaar eerder had de provincie Zuid-Holland al besloten dat gemeenten in het Groene Hart veel minder woningen mochten bouwen dan eerder gepland was Is dat de D66-politica, die in Rijswijk woont, gelukt? In de Gnephoek in Alphen aan den Rijn wil het gemeentebestuur maximaal 10.000 nieuwe woningen bouwen . Van Veldhoven heeft dat niet kunnen voorkomen, maar ze heeft zich wel ingezet voor het Groene Hart. Een voorstel van haar om bijzondere provinciale landschappen te beschermen, is door de Tweede Kamer aangenomen. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld de unieke landschappen rond Nieuwkoop en in Midden-Delfland extra beschermd worden', zegt Van Veldhoven.PvdA-Kamerlid Ahmed Marcouch beloofde de kwaliteit van het onderwijs en de veiligheid te verbeteren . Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) becijferde vorig jaar dat Nederland steeds minder onveilig wordt. Het aandeel van de bevolking dat zich wel eens onveilig voelt, nam tussen 2005 en 2015 met 26 procent af. Daarnaast daalde het aantal slachtoffers in deze periode met 36 procent en de politie registreerde 29 procent minder misdrijven. Op de Global Competitiveness Index 2016-2017 staat Nederland wereldwijd op de vierde plek. Nederland eindigde zo hoog op het lijstje van het World Economic Forum, door de goede score op het gebied van onderwijs.Welke rol heeft Marcouch daarin gespeeld? 'Ik ben trots op het feit dat we de onveiligheid in wijken door overlastgroepen, straatroven en overvallen teruggedrongen is. Dat waren de prioriteiten van dit kabinet en ik heb daar als poppetje aan meegeholpen', zegt de PvdA'er. Over het onderwijs zegt hij: 'Ondanks de crisis is er wel geïnvesteerd in het onderwijs. Openbaar vervoer voor mbo-studenten is geregeld en er is meer aandacht voor leraren.' Op onderwijsgebied zit zijn taak er nog niet op, vindt hij zelf. 'Ik zal niet zeggen dat het nu klaar is.'GroenLinks zou Nederland uit de crisis helpen 'door in te zetten op een groene, duurzame economie' , zo betoogde kandidaat-Kamerlid Rik Grashoff. Ik heb er hard aan gewerkt, maar heb weinig kans gekregen om het voor elkaar te krijgen.' Hij geeft daarvoor de schuld aan het huidige kabinet van VVD en PvdA. Hij is wel trots op de totstandkoming van de Klimaatwet, 'dankzij Diederik en Jesse'.Het verbod op het gif glyfosaat ziet de Delftenaar als één van zijn belangrijke successen. Grashoff: 'Vanaf dit jaar mag dit niet meer worden gebruikt voor onkruidbestrijding. De helft van de gemeenten in Nederland gebruikten dat nog. Het verbod scheelt heel veel voor het milieu, grondwater en de biodiversiteit.'