RIVM: 'Kleurenpoeders bij color runs en Holi-Phagwa slecht voor je gezondheid'

DEN HAAG - Kleurenpoeders die worden gebruikt tijdens het hindoeïstisch Holi-Phagwa en evenementen als color runs zijn slecht voor je gezondheid. Dat zegt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid in een adviesrapport woensdag.

Uit onderzoek blijkt dat mensen er ademhalingsproblemen van kunnen krijgen. Ook is oogletsel mogelijk en kan het poeder makkelijk in brand vliegen.De vele kleine stofdeeltjes die mensen tijdens de evenementen inademen vormen het grootste risico. ‘Dergelijke fijnstofconcentraties kunnen, zeker bij mensen met luchtwegaandoeningen, leiden tot ademhalingsproblemen, zoals een verminderde longfunctie, verergering van astma en een toename van luchtweg klachten als piepen, hoesten en kortademigheid’, schrijft het RIVM in het rapport. Door de gezondheidsrisico’s raadt het instituut de organisatie van een kleurenpoeder-evenement af.De Haagse viering van Holi is de grootste in Nederland . Ruim 8.000 mensen komen bij elkaar tijdens een muzikale optocht en besprenkelen elkaar met geuren en kleuren. Met zo'n 50.000 Hindoes woont meer dan tien procent van de Hindoestanen in Den Haag. De Hofstad is daardoor het centrum van dit Hindoefeest. Het Holifeest wordt dit jaar op zondag 12 maart gehouden.