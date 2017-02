'Vertraging herindeling Almeloplein Den Haag groot probleem'

Almeloplein Den Haag (Foto: Kelvin Groeneveld) Almeloplein Den Haag (Foto: Kelvin Groeneveld)

DEN HAAG - Ondernemers van het Almeloplein in Den Haag zitten met hun handen in het haar. De herinrichting van het plein is minimaal een half jaar vertraagd en dat leidt tot grote financiële problemen. De situatie is zelfs zo nijpend dat twee ondernemers failliet dreigen te gaan door de vertraagde verbouwing.

Al vier jaar zijn de gemeente Den Haag en lokale ondernemers in gesprek over de herinrichting van het Almeloplein. Maar die gesprekken lopen steeds weer vast 'in de bureaucratie van de gemeente', zegt Paul van Putten, voorzitter van de ondernemersvereniging van het plein.



'Net als we met een afdeling van de gemeente afspraken hebben gemaakt over de nieuwe inrichting, dan keurt een andere afdeling van de gemeente de plannen weer af', aldus Van Putten. 'Het is om moedeloos van te worden. En volgens de plannen die nu wel goedgekeurd zijn komt er een parkeerplaats die niet gebruikt kan worden omdat er bomen voor de ingang staan.'



Winkelstraatmanager Paul Ganzeboom begeleidt de gesprekken tussen de gemeente en ondernemers. Hij begrijpt de frustratie van de ondernemers heel goed. 'Ondernemers lopen nu ontzettend veel geld mis omdat andere pleinen in de omgeving wel zijn opgeknapt en dit plein er zo bij blijft liggen. Het duurt wel erg lang voor er eindelijk oplossingen komen.'



Tijd



Dinsdagavond is de ondernemersvereniging gebeld dat de gemeente binnen een half jaar het plein opgeknapt wil hebben. 'Daar geloof ik niks van. Het is gewoon niet mogelijk om dat plein binnen die tijd te renoveren. De plannen zijn nog niet een klaar. Daarnaast moeten er nog vergunningen worden aangevraagd en daarna gaat het allemaal op de schop. Dat binnen die tijd en met een bouwvakvakantie ertussen is volgens ons een veel te ambitieuze doelstelling', zegt Paul van Putten.



De gemeente Den Haag was woensdag niet bereikbaar voor commentaar.



Door: Redactie Correctie melden