OM eist 3,5 jaar cel tegen Syriëganger Martijn N. (23) uit Den Haag

DEN HAAG - De 23-jarige Martijn N. heeft woensdag 42 maanden cel, waarvan twaalf voorwaardelijk, tegen zich horen eisen van het Openbaar Ministerie. N. probeerde tot twee keer toe naar Syrië te gaan, volgens het OM met het doel zich aan te sluiten bij de terroristische organisatie IS. N. stond voor de Haagse rechtbank terecht in de zwaarbeveiligde rechtbank in Amsterdam-Osdorp.

De man uit Den Haag ging in 2013 samen met een vriend voor het eerst richting Syrië. Toen werd hij in Turkije tegengehouden en teruggestuurd naar Nederland.In 2015 werd N. op een forensisch psychiatrische afdeling opgenomen. Zijn tweede uitreispoging was in 2016. N. stapte toen in Düsseldorf op het vliegtuig, hoewel hij als terreurverdachte geregistreerd stond en zijn paspoort was ingenomen.Als gevolg van een telefoonstoring was toen het uitvaardigen van zijn arrestatiebevel vertraagd. Over deze fout zijn ook Kamervragen gesteld aan destijds minister van Justitie Ard van der Steur. In mei vorig jaar hielden de Turkse autoriteiten hem voor de tweede keer aan. Een maand later werd de Hagenaar aan Nederland overgedragen.De 23-jarige N. zegt dat hij naar IS-gebied in Syrië wilde om daar te gaan wonen en te trouwen. Het OM vindt dat niet geloofwaardig . De man zou radicaal-islamitische denkbeelden hebben. Ook is bekend dat de man onder meer een pro-IS-demonstratie in de Schilderswijk heeft bezocht.Daarnaast zijn na zijn eerste uitreis in zijn rugzak handgeschreven Arabische teksten gevonden. Daar stond onder meer: 'Ik wil bloed, bloed, steken, steken.'Omdat het OM zich 'zorgen maakt' over de man is ook een aantal voorwaarden geeïst, waaronder een behandelverplichting bij een forensisch psychiatrische instelling, een contactverbod met andere geradicaliseerde moslims, een locatieverbod voor vliegvelden en de opname in een instelling voor begeleid wonen.De uitspraak is over twee weken.