Braakliggend Bolwerk in Gouda mogelijk toch bebouwd

De koe op het Bolwerk voor de onthulling in 2014 (Archieffoto Omroep West)

GOUDA - Het Bolwerk in Gouda is verkocht. Het markante, braakliggende stukje grond aan de rand van het oude centrum komt in handen van een vastgoedbedrijf uit Schiedam. Het Bolwerk is al jaren onderwerp van discussie. Om de lege ruimte tijdelijk te vullen staan er onder andere een enorme kunstkoe en beplanting.

Het braakliggende terrein aan het begin van de Hoge Gouwe is eigenlijk bouwgrond, maar er gebeurt al jaren niks. Met de verkoop van het lapje grond gaat er mogelijk toch wat gebouwd worden. Het burgerinitiatief Mooi Bolwerk, dat zich inzet voor behoud van de open plek, zegt op zijn Facebook-pagina dat er al een 'positief en opbouwend gesprek' is geweest met de nieuwe eigenaar.



Verantwoordelijk wethouder Tetteroo wil nog niet op de verkoop ingaan, omdat hij eerst met de nieuwe eigenaar wil praten.