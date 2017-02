Gezocht: 'Meisjes met de parel' en 'Melkmeisjes'

DELFT - Ben jij een vrouw met een intense blik, zachtrode lippen én pareloorbellen? Dan zijn het Vermeer Centrum Delft en het Delfts Toneel Gezelschap op zoek naar jou. Ter ere van het tienjarig jubileum van het Vermeer Centrum op 20 mei maken de organisaties een toneelstuk over het leven van de bekende Delftse schilder Johannes Vermeer en daarvoor zoeken ze acteurs.

In het toneelstuk worden bekende figuren uit Vermeers schilderijen en leven opgevoerd. Naast 'Meisjes met de parel' zoeken het Vermeer Centrum Delft en het Delfts Toneel Gezelschap ook 'Melkmeisjes' en mannen die Antoni van Leeuwenhoek kunnen spelen (een vermoedelijk goede vriend van Vermeer die mogelijk model stond voor de schilderijen 'De Geograaf' en 'De Astronoom').De voorstelling wordt op twee plekken gespeeld, vertelt directeur van het Vermeer Centrum Delft Herman Weyers. 'We beginnen in het Vermeer Centrum en daarna gaan we met de hele groep naar het Falie Begijnhoftheater, waar de voorstelling verder gaat.'Om mee te kunnen doen moet je tussen de 18 en 35 jaar zijn en elke donderdagavond kunnen repeteren.