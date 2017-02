Geen windmolens in De Balij Zoetermeer en Technopolis in Delft

Recreatiegebied De Balij met een windmolen (Fotomontage Omroep West)

DEN HAAG - Het bos De Balij bij Zoetermeer en bedrijventerrein Technopolis in Delft vallen af als plekken waar windmolens kunnen komen. In de Provinciale Statencommissie bleek een meerderheid voor het voorstel van CDA-Statenlid Ellen Verkoelen.

Verkoelen dwarsboomt daarmee het plan van provinciebestuurder Adri Bom-Lemstra (CDA). De gedeputeerde had De Balij, Technopolis en bedrijventerrein Prisma in Bleiswijk in onze regio aangewezen als windmolenlocaties.



Het CDA-voorstel om De Balij en Technopolis uit de windmolenplannen te schrappen, kan op steun rekenen van een andere coalitiepartij, namelijk D66. Eerder spraken de PVV, 50PLUS en de Partij voor de Dieren zich al uit tegen deze plekken en zijn niet van standpunt gewijzigd.



Eerdere poging



PVV, 50PLUS en Partij voor de Dieren wilden in juni vorig jaar al regelen dat De Balij niet zou doorgaan als windmolenlocatie, maar toen vonden ze geen steun bij de andere partijen.