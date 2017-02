Gaat het duo George & Paul de televisiewereld veroveren?

De bedenkers van de kindervriendjes George & Paul

DELFT - Gaat het kindervrienden-duo George & Paul een tv-hit worden? Als het aan de geestelijke vaders van poppenduo ligt wel. Delftenaar Joost van den Bosch en zijn compagnon Erik Verkerk bedachten de serie rond de twee houten poppen, die is bedoeld voor peuters en kleuters. De serie wordt sinds deze week uitgezonden op NPO3.

In de serie zijn de stop-motion figuurtjes George en Paul beste vriendjes, die af en toe elkaar even niet kunnen uitstaan. Joost van den Bosch: 'Het is net als met het komische filmduo Laurel en Hardy. Het zijn twee dikke vrienden die niet met elkaar maar ook niet zonder elkaar kunnen.'



Zijn collega en medebedenker van de houten figuurtjes Erik Verkerk vult aan: 'George is de kleine, zeer competitieve, af en toe wat chagrijnige vriend en Paul is de lange, vrolijke en optimistische slungel. De tegengestelde karakters maakt het juist interessant.'



De kracht van eenvoud



De serie voor peuters en kleuters draait dus om twee houten poppen die in een simpel decor een avontuur meemaken. Ondanks dat de serie qua stijl misschien wat ouderwets aandoet, zien de makers juist de kracht van de eenvoud.



Joost van den Bosch: 'George & Paul wonen in een wereld waarin alleen maar zichtbaar is wat er nodig is voor het verhaal. Het is net zoals bij een kind dat aan het spelen is. Dan doet alleen het speelgoed ertoe en de rest van de omgeving doet er niet toe. Daarom is in de serie hele achtergrond wit en wordt er bijvoorbeeld alleen een boom van blokjes geplaatst in het beeld als dat een functie heeft in het verhaal.'





Universele thema's



Van den Bosch vervolgt: 'Ik denk dat we hele universele thema's aansnijden. Iedereen heeft vroeger met houten blokjes gespeeld of speelt nog steeds met houten blokjes. Het gaat ook over vriendschap, samen spelen, oplossend denken en dingen bouwen en in elkaar laten vallen.'



De serie is nu iedere werkdag om 07.10 uur te zien op NPO3. Toch hopen de twee bedenkers van de serie ook op internationaal succes.



Buitenlands succes?



Erik Verkerk: 'Volgende week is er een groot event in Miami in Amerika waar alle producenten en omroepen bij elkaar komen om series in te kopen. En hier zal ook onze serie aan het buitenland worden gepresenteerd. Als dat wat gaat opleveren zou dat natuurlijk geweldig zijn.'