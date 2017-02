Wasdroger veroorzaakt brand in Noordwijkerhout

Brand Noordwijkerhout - Foto: Flashlight Fotografie

NOORDWIJKERHOUT - In een woning aan de Hoogstraat in Noordwijkerhout heeft brand gewoed. Het vuur werd kort na middernacht ontdekt. Het vuur zou veroorzaakt zijn door kortsluiting in een wasdroger.

Behalve de vier gezinsleden zijn ook de kat en de hond uit de woning gered. Drie bewoners zouden voor rookinhalatie zijn nagekeken. De straat was langere tijd afgesloten vanwege bluswerkzaamheden.