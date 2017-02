Dijkprobleem eenvoudig oplossen met grof zand

De IJsseldijk wordt geinjecteerd met een bindmiddel dat zich vermengt met de grond in de dijk. (Foto: ANP)

DELFT - Een diepe sleuf graven, het fijne zand weghalen en dat vervangen door grof zand. Zo eenvoudig kan het aanpakken van dijkverzwakkingen in Nederland zijn, denkt Leo Voogt, hoofd dijktechnologie bij kennisinstelling Deltares in Delft.

Hij presenteert zijn vinding 'Grof zand Barrière', die binnenkort in de praktijk wordt getest, donderdag. 'Met onze nieuwe techniek voor dijkversterking wordt voorkomen dat het onder de dijk doorstromende water fijn zand meevoert, waardoor de dijk kan bezwijken. Het grove zand kan juist niet wegspoelen', zegt de dijkexpert.



'Toen wij hier opkwamen dacht ik: dit moet al honderd keer eerder zijn bedacht, het idee is zo simpel. Maar hier is nooit over nagedacht. En het werkt gewoon!', vervolgt hij.



Op laboratoriumschaal



De nieuwe methode werkt volgens Voogt op laboratoriumschaal perfect. Over ongeveer een jaar moet duidelijk zijn of de techniek van het Delftse instituut ook in de praktijk werkt. Deltares is een onafhankelijk kennisinstituut dat regelmatig wordt ingeschakeld voor advies aan de overheid.



De komende jaren moeten ruim 1000 kilometer aan dijken in heel het land worden versterkt. De techniek van Deltares, gesubsidieerd door Waterschap Rivierenland en Rijkswaterstaat, zou geschikt moeten zijn om een belangrijk deel hiervan te versterken.