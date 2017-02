Meldpunt: welke enge plek moet er volgens jou worden aangepakt?

REGIO - Zijn er plekken die jij in de avond liever ontwijkt? Omroep West wil weten aan welke enge plekken in onze regio er volgens jou zo snel mogelijk iets moet gebeuren! Meld het hier!

De Haagse VVD wil als eerste enge plekken in Loosduinen doorlichten: bijvoorbeeld het Daltonplantsoen . De situatie is kenmerkend voor de andere onveilige locaties, die een ding met elkaar gemeen hebben: het is er donker en bebost. Hierdoor voelt het voor de bewoners unheimisch aan.Welke plek vind jij eng? Wat moet er volgens jou aan gebeuren? Laat het aan ons weten! App-gebruikers kunnen het formulier hier invullen