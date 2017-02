GroenLinks Den Haag: Houd rekening met fietsers en voetgangers bij werkzaamheden

DEN HAAG - GroenLinks Den Haag roept het stadsbestuur op meer rekening te houden met fietsers en voetgangers bij bouwwerkzaamheden. Op verschillende plekken in Den Haag waar gebouwd wordt is de verkeerssituatie volgens de partij fietsonvriendelijk en gevaarlijk.

'Bij veel werkzaamheden wordt de bouwschutting pardoes op de stoep of het fietspad gezet', zegt fractievoorzitter Arjen Kapteijns. Dit leidt tot veel ongemak en verkeersgevaarlijke situaties terwijl het vaak ook anders kan.'Kapteijns vroeg woensdag een spoeddebat aan over de verkeerssituatie aan de voorzijde van het station Den Haag Centraal. Door de bouwwerkzaamheden is één van de meest gebruikte fietspaden van de stad nu in beide richtingen geblokkeerd. Fietsers worden geacht af te stappen en een stuk te lopen door een reeks smalle containers. Maar volgens de partij schieten in de praktijk veel fietsers nu de drukke weg op of rijden toch door de smalle doorgang, en dat is gevaarlijk. Wethouder Tom de Bruijn heeft toegezegd over uiterlijk twee weken met een alternatief te komen.Op meerdere drukke plekken in het centrum is de situatie volgens GroenLinks verre van ideaal. Ook bij de Kalvermarkt op de kruising met het Spui moeten fietsers afstappen en samen met voetgangers door een smalle doorgang. En rond het Tournooiveld zouden omleidingen voor chaos en ongemak zorgen.