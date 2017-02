Dyslexie-expert: Het is aangeboren en niet te voorkomen

Den Haag - Dyslexiespecialist Els Dekkinga van de Meester Schabergschool in Den Haag gelooft niet dat het groeiende aantal kinderen met de diagnose dyslexie en dyscalculie een gevolg is van slecht onderwijs. 'Het is aangeboren en dus niet te voorkomen.'

Ze reageert hiermee op een artikel uit het AD van donderdag, waarin drie hoogleraren stellen dat met die kinderen zelf weinig aan de hand zou zijn, maar dat het onderwijs onder de maat is.Volgens Dekkinga zijn dyslexie en discalculie erfelijk en dus niet te voorkomen. 'Het enige wat je kan doen is het kind helpen, zodat het weet hoe hij ermee moet omgaan en het leven zo wat makkelijker wordt. Maar het zal nooit weggaan.'Wel ziet ze dat intensieve begeleiding in het onderwijs noodzakelijk is. 'Het is heel erg belangrijk dat kinderen eerst worden begeleid volgens een specifieke methodiek voordat je overgaat op een dyslexie-onderzoek', zegt Dekkinga. 'Een kind kan ook met een 'leesprobleempje' kampen. Die dingen moet je eerst uitsluiten voordat je aan dyslexie gaat denken.'Dekkinga denkt niet dat er te weinig aandacht voor kinderen met lees- en rekenproblemen is in het onderwijs. 'We kunnen altijd meer handen gebruiken maar ik heb er vertrouwen in dat iedereen zijn vak goed uitvoert.'