Haagse agent vertelt Kamerleden over trauma Oud en Nieuw: 'We werden overal geslagen en geschopt'

DEN HAAG - Met een brok in zijn keel spreekt de Haagse politieagent Marcel Toet Tweede Kamerleden toe. 'Ik kreeg twee vuistslagen in mijn gezicht. We werden overal geslagen en geschopt. Als klap op de vuurpijl werd het gefilmd en op internet geplaatst. Dit doet mij pijn.' Toet sprak dinsdag tijdens een Kamercommissie over zijn ervaringen met geweld tegen hulpverleners.

Als een 16-jarige jongen op Oudejaarsavond een prullenbak in brand steekt op het Newtonplein in Den Haag grijpt Toet samen met drie collega's in. Ze willen hem aanhouden. Een groep van tien omstanders begint zich met de aanhouding te bemoeien. Het loopt uit op een vechtpartij Deze donderdagochtend, een paar weken na de emotionele gebeurtenissen, zat de agent bij een hoorzitting van de Tweede Kamer over geweld tegen hulpverleners. Hij vertelde daar wat hij tijdens de afgelopen jaarwisseling meemaakte. Toet is al zestien jaar werkzaam bij de politie, 'en dat doe ik met passie'.'De politie zorgt voor een veilige wijk. Het verlenen van hulp is daar een heel belangrijk onderdeel van. Dat ik en mijn collega's zijn mishandeld tijdens een aanhouding raakt mij diep. Ik ben niet alleen politieman, maar ook vader.' Het blijft eventjes stil.'Omstanders keerden zicht tegen de politie. Uit diverse hoeken kwam meer politie met toeters en bellen aangereden, omdat we versterking hadden opgeroepen.'Allevier de agenten raken gewond bij de vechtpartij. 'Wij konden onze dienst niet voortzetten', vertelt Toet. 'Ik had hoofd- en nekletsel. Mijn collega's nek- of rugklachten en blauwe plekken. Ik heb twee weken ziek thuis gezeten, één iemand zit nog steeds ziek thuis .''Het heeft enorme impact op ons gehad. Maar wat het meeste indruk op mij heeft gemaakt, is dat alles gefilmd is en op internet is geplaatst', zegt de agent als hij opnieuw breekt. 'Dit doet mij pijn.''Mijn boodschap aan u, de politiek, is dat dit niet meer mag gebeuren. Reden te meer om dienders uit te rusten met bodycams. Handen af van onze hulpverleners ', sluit Toet af met een diepe zucht.Tijdens de hoorzitting spraken meerdere organisaties over geweld tegen hulpverleners. De uitkomsten zullen naar de minister van Veiligheid en Justitie worden gestuurd. Hij moet daar dan op reageren.