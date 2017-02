Celstraf voor frauderende Haagse advocate

DEN HAAG - Oud-advocate Monique S. uit Den Haag is door het gerechtshof veroordeeld tot een gevangenisstraf van 40 maanden vanwege oplichting. De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie.

De 57-jarige Monique S. heeft zich langere tijd schuldig gemaakt aan oplichting van cliënten. Ze vervalste facturen, beschikkingen van de rechtbank, brieven van de Raad van State en brieven van de Raad van Arbitrage voor de bouw. Daardoor dachten cliënten ten onrechte dat zij geld moesten overmaken naar het advocatenkantoor.In totaal werd ruim 4 miljoen euro ten onrechte op de rekeningen van haar kantoor gestort. Slechts bij een deel daarvan is duidelijk geworden wat ermee is gebeurd.Monique S. was getrouwd met het Utrechts PVV-Statenlid Jos van Hal. S. zei eerder dat ze in zijn opdracht handelde, dat ze bezweek onder zijn jarenlange mishandeling, bedreiging en afpersing. Een maand nadat de zaak aan het licht kwam, pleegde Van Hal zelfmoord.Bij de rechtbank kreeg Monique S. eerder 42 maanden cel opgelegd. Omdat de zaak al zo lang duurt, valt de straf in hoger beroep iets lager uit.