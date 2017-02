Blokker in Haagse Spuistraat sluit de deuren

DEN HAAG - Het Blokker-filiaal in de Spuistraat Den Haag gaat binnenkort dicht. Dat bevestigt een manager van de winkel aan Omroep West. Voor verder commentaar wordt doorverwezen naar het hoofdkantoor van Blokker.

Daar wil men verder weinig kwijt. 'Het openen, verbouwen en/of sluiten van winkels is aan de orde van de dag binnen de retail. Daarover doen wij in het algemeen geen uitspraken', laat een woordvoerder weten.Die wil de sluiting van het filiaal aan de Haagse Spuistraat wel bevestigen, maar kan niet zeggen wanneer de winkel definitief de deuren sluit. Op dit moment wordt er uitverkoop gehouden in het filiaal.Voor het personeel van de winkel lijkt de toekomst nog onduidelijk. Het hoofdkantoor laat weten dat 'het personeel vanzelfsprekend wordt herplaatst.' Voor klanten lijkt het niet zo'n groot probleem op te leveren: Even verderop, op de hoek van de Grote Marktstraat en het Spui, zit ook een filiaal van Blokker.De afgelopen twee jaar heeft de keten in heel Nederland stilletjes vijftig filialen gesloten. Dat blijkt uit cijfers die onderzoeksbureau Locatus op verzoek van de NOS heeft samengesteld. Blokker gooide vanaf 2015 het roer al stevig om, om een einde te maken aan de dalende verkopen in de winkels.