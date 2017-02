Commotie over komst omstreden Abou Jahjah naar Den Haag, maar wie is hij eigenlijk?

DEN HAAG - Donderdagavond presenteert de omstreden schrijver en moslimactivist Abou Jahjah zijn boek in Theater De Vaillant in de Schilderswijk. Over zijn komst is een hoop te doen. De PVV stelde er bijvoorbeeld raadsvragen over. Maar wie is die Abou Jahjah eigenlijk en wat komt hij doen?

Dyab Abou Jahjah (1971) is een schrijver en moslimactivist van Libanese afkomst. Begin jaren negentig ging hij naar België en studeerde daar politieke wetenschappen. In 2000 richtte hij de Arabisch-Europese Liga (AEL), een beweging die wil opkomen voor de belangen van moslimimmigranten en die vrijwel meteen als controversieel werd gezien.Jahjah presenteert donderdagavond zijn boek 'Pleidooi voor radicalisering' in Theater De Vaillant in Den Haag. Hij leest stukken voor en gaat in gesprek met journalist Oscar Bergamin. Het boek wordt door uitgeverij De Bezige Bij gezien als een pamflet, om dicussie uit te lokken. Jahjah gelooft bijvoorbeeld in een 'radicaal andere invulling van de democratie'. 'Dit continent kan niet uit de huidige impasse geraken door terug te grijpen naar de oude recepten en vastgeroeste identiteiten.' Dus vindt hij dat we moeten opstaan tegen alle vormen van discriminatie.Jahjah staat bekend om zijn controversiele uitspraken. Zo zei hij na de aanslagen van 11 september 2001 dat Arabieren het volgende voelden: 'iets dat niet kan worden beschreven als vreugde of geluk, maar als zoete wraak'.Toen de Antwerpse burgemeester na de aanslag op het Joods Museum in Brussel Joodse instellingen extra wilde beveiligen, noemde Jahjah hem in een tweet een 'zionistenpijper'. Dit nam hij later terug.In Nederland ontstond ophef toen uitgeverij De Bezige Bij bekendmaakte het boek van hem te gaan publiceren. Ook het nieuws dat Jahjah in 2016 een van de gasten in het VPRO-programma Zomergasten zou zijn, viel niet bij iedereen in goede aarde.De PVV in Den Haag wilde de komst van Jahjah verbieden omdat hij een 'notoire Jodenhater en Hezbollah-huisvriend' zou zijn. Het stadsbestuur wees dit af