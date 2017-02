Benzinebende tankt voor ruim 12.000 euro bij BP aan Haagse Statenlaan

BP tankstation

DEN HAAG - Het Openbaar Ministerie (OM) vervolgt negen mannen die verdacht worden van tanken zonder te betalen bij tankstation BP aan de Statenlaan in Den Haag. De bende zou in de zomer van 2015 meerdere keren hebben toegeslagen. De pompstationeigenaar liep 12.500 euro mis.

De negen verdachten - die tussen de 18 en 27 jaar zijn - moesten donderdag voor het eerst voor de rechter verschijnen voor een zogenoemde pro formazitting. Het gaat om acht Hagenaars en een man uit Vlaardingen. Volgens het OM gebruikten ze gestolen kentekenplaten, die ze op hun auto schroefden. Vervolgens reden ze naar de BP Statenlaan en gooiden hun tank vol zonder te betalen. Ook zouden ze frisdrank uit de tankshop hebben gestolen.



De politie kwam de verdachten op het spoor door camerabeelden van de tankshop. De eigenaar was het in de zomer van 2015 zo zat dat hij steeds klanten had die niet betaalden, dat hij extra camera's ophing. Hij gaf de beelden waar de daders op te zien zijn aan de politie. Ook leverde de eigenaar van een auto waarvan de kentekenplaat was gestolen camerabeelden van die diefstal in bij de politie. Agenten herkenden de verdachten, die vervolgens werden opgepakt.



Slechte kwaliteit camerabeelden



De negen verdachten ontkennen of zwijgen allemaal. Volgens advocaten van de verdachten zijn veel camerabeelden van slechte kwaliteit. 'Er zitten hele onduidelijke zwart-wit beelden bij. Er is een agent geweest die mijn cliënt denkt te zien, vervolgens zijn ze elkaar gaan beïnvloeden en overtuigen.' De advocaten willen alle camerabeelden bekijken, omdat 'de zaak valt of staat met de herkenning van de verdachten op de beelden.' Ook willen ze de agenten horen als getuigen.



De zaak gaat over drie maanden verder.