50 jaar cel voor moordenaar Haagse Hester van Nierop

DEN HAAG - De Mexicaan die in 1998 de Haagse Hester van Nierop verkrachtte en vermoordde, heeft in hoger beroep 50 jaar gevangenisstraf gekregen. Arsene van Nierop, de moeder van Hester, laat dat donderdag aan Omroep West weten. Zij heeft bericht gekregen van haar Mexicaanse advocate.

Aanvankelijk werd Roberto Flores veroordeeld tot 35 jaar maar zijn advocaat ging daar tegen in beroep omdat hij meende dat er sprake was van een persoonsverwisseling. Dit mocht dus kennelijk niet baten en de straf is zelfs 15 jaar hoger.Arsène van Nierop is blij met deze wending en vindt het een felicitatie waard. 'Je knipt je gevoel natuurlijk in tweeën, aan de ene kant is er het verdriet om Hester en aan de andere kant de blijdschap om de gerechtigheid.'Het lichaam van de 27-jarige Hester werd in september 1998 gevonden in een hotelkamer in Juárez. De Haagse vrouw bleek seksueel misbruikt en gewurgd. Haar lichaam was in een handdoek gewikkeld en onder het bed geschoven. Een kamermeisje vond het stoffelijk overschot.Na de moord op haar dochter richtte Arsène de Stichting Hester op, waarmee ze zich inzet voor vrouwen in Mexico die slachtoffer zijn geworden van geweld. De stichting financiert onder andere zelfverdedigingscursussen in de door criminaliteit geterroriseerde stad Juárez.