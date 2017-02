Brutaal: dievegges proberen winkelwagen vol boodschappen te pikken

DEN HAAG - Meestal zijn winkeldieven nog wel een beetje bescheiden en beperken ze zich tot een paar spullen. Maar bij de Albert Heijn in winkelcentrum Leidsenhage maakten drie vrouwen het woensdag wel heel bont. Ze probeerden met een volle kar vol boodschappen ter waarde van maar liefst 637 euro de winkel uit te lopen.

Twee van de vrouwen waren door een alerte medewerker van de supermarkt al herkend. Vervolgens schakelde hij Secuwatch, het beveiligingsbedrijf in. Die hielden de vrouwen goed in de gaten.Nadat de drie dames met de volle winkelwagen op slinkse wijze door de toegangspoortjes van het zelfscangebied waren gelopen konden ze buiten de supermarkt aangehouden worden. De politie heeft de vrouwen meegenomen voor verhoor. De gestolen boodschappen zijn weer keurig teruggelegd op hun plek in het schap.