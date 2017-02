Opluchting na schrappen windmolenplannen in De Balij en Technopolis

REGIO - Omwonenden en liefhebbers van De Balij bij Zoetermeer kunnen opgelucht adem halen: in het natuurgebied langs de A12 komen hoogstwaarschijnlijk geen windmolens. Ook de Technopolis in Delft is uit de windmolenplannen van de provincie Zuid-Holland geschrapt.

De Provinciale Statencommissie toonde zich woensdagavond vrijwel unaniem vóór het plan van CDA-Statenlid Ellen Verkoelen om beide plekken van het lijstje van het provinciebestuur te schrappen . Op de twee locaties is er sprake van weinig draagvlak.De afgelopen maanden heeft vooral het actiecomité Balij Windmolen Vrij veelvuldig van zich laten horen. 'We zijn zeer content met deze uitkomst', reageert Aris Jan Hofker van het comité na afloop van de vergadering. Hij ziet de toekomst rooskleurig tegemoet: 'Dit is een lange termijnbesluit. Voor lange tijd zullen er geen windmolens in De Balij worden geplaatst.'Volgens Hofker 'is er iets unieks gebeurd'. Dat het provinciebestuur het advies van de Statencommissie overneemt, noemt hij 'een overwinning voor de democratie'. Voorzitter Anton Janssen van Bewonersorganisatie Leidschenveen (BOL) vreesde vanuit zijn wijk voor overlast van de windmolens in De Balij, zoals slagschaduw en geluidshinder. 'Maar ik ben nu gerustgesteld.''Ik ben niet tegen windmolens', zegt een Zoetermeerse omwonende. 'Als ze voor mijn deur zouden staan vond ik het niet erg, maar een windmolen in de natuur is geen goede combinatie.' Een andere Zoetermeerder: 'Ze ontsieren de omgeving. Hier, vanuit de wijk Rokkeveen, hoorde ik er heel veel negatieve berichten over. Dus ik ben heel blij dat de windmolens er niet komen.'