Personeel Avalex is negatieve publiciteit rondom vuilnisbedrijf zat

REGIO - De ondernemingsraad van afvalverwerkingsbedrijf Avalex vindt dat er te veel negatieve en incorrecte berichten over het bedrijf worden verspreid en wil dat dit stopt. Dat blijkt uit een brief die woensdagavond door de raad is verstuurd.

De raad doelt hiermee op negatieve uitspraken van politici over Avalex. Het gaat vaak over de financiële situatie van het bedrijf of over afspraken die niet zouden zijn nagekomen. Ook zou Avalex worden beschuldigd van oplichting en fraude.'Berichten zijn niet gebaseerd op waarheid of concrete informatie en zijn niet bedoeld om inwoners te informeren,' zegt de ondernemingsraad. 'Het lijkt er sterk op dat bepaalde wethouders via de media invloed uitoefenen om zo stemmen te werven. Bezuinigingen die zij zelf moeten realiseren voor hun gemeente worden op Avalex afgeschoven. Het geeft ons behoorlijke kopzorgen.'De OR vindt dat het algemene en dagelijks bestuur van Avalex hier wat aan moet doen. 'Het lijkt er sterk op dat het bestuur alleen kijkt naar het belang van de eigen gemeenten en niet naar de toekomst van Avalex en de medewerkers.'De gemeenten Leidschendam, Rijswijk, Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Wassenaar, Delft en Midden-Delfland zijn samen eigenaar van Avalex. Het algemeen- en dagelijkse bestuur van Avalex bestaat uit wethouders van deze gemeenten. Het bestuur heeft niet gereageerd op de brief.