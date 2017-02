Gezondheidswaarschuwing of niet: Het feest Holi met kleurenpoeders gaat gewoon door

DEN HAAG - Het RIVM raadt het gebruik van kleurenpoeders tijdens evenementen 'vanuit gezondheidskundig oogpunt' af, maar organisaties die de poeders gebruiken lijken zich daar weinig aan te storen. In Den Haag speelt het spul bijvoorbeeld een belangrijke rol tijdens de viering van het Holi feest, waar duizenden mensen op af komen, maar de organisatie daarvan maakt zich geen zorgen.

'Wij zijn op de hoogte van de bevindingen van het RIVM, en tijdens Holi hangen overal waarschuwingsbordjes, zegt Suresh Chotoe, coördinator van het Haagse Holi Hangama. ‘Maar’, gaat hij verder, ‘wij gaan mensen geen mondkapjes adviseren wat Holi is licht en kleur en dat wil je ook de gezichten van de Holi vierders zien. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat mensen elkaar rechtstreeks in het gezicht gaan spuiten. En wij letten weldegelijk streng op welke poeders er worden gebruikt.'Niet alleen doen er tienduizendenmensen mee met jaarlijkse evenementen waarbij het poeder wordt gebruikt zoals de Collorruns, ook de Hindoestaanse gemeenschap viert al eeuwen het ‘kleurenfeest’ Holi. Dit jaar vindt het feest in Den Haag op 13 maart plaats en naar verwachting komen daar 8.000 mensen op af.Ramon Lachmansingh heeft een Indiase winkel op de Paul Krugerlaan in Den Haag. Hij is bezig om mooie gekleurde piramides van de kleurenpoeders te maken. ‘Wij voldoen aan strenge eisen omdat wij grote hoeveelheden importeren. Onze kleurenpoeders bestaan uit talkpoeder gekleurd met natuurlijke grondstoffen.’ Maar ik kan niet garanderen dat kleinere winkels slechte kleurenpoeders verkopen. En met slecht bedoel ik, gemaakt van verfkalkresten en veel chemicaliën, dat is natuurlijk heel erg slecht voor de gezondheid. Ik zou er dan ook voor willen pleiten dat alle kleurstoffen goed door de overheid worden gecontroleerd’, aldus Lachmansingh.Doordat het om een hoge concentratie zeer kleine stofdeeltjes gaat die mensen inademen, vormen luchtwegklachten het grootste risico. 'Dergelijke fijnstofconcentraties kunnen, zeker bij mensen met luchtwegaandoeningen, leiden tot ademhalingsproblemen, zoals een verminderde longfunctie, verergering van astma en een toename van luchtweg klachten als piepen, hoesten en kortademigheid', schrijft het RIVM.